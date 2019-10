Jimmy Ghione a Tennis and Friends a Roma posa davanti ai fotografi con la fidanzata Daria Baykalova. L’inviato di Striscia la Notizia 55enne e l’attrice 36enne di origine russa sono più uniti che mai, felici e innamorati.

Per la coppia arriva un’altra uscita pubblica, la prima è stata a novembre 2018. E’ trascorso quasi un anno: nonostante la differenza d’età l’amore continua e li tiene legati a doppio filo. Jimmy Ghione grazie a Daria Baykalova ha messo da parte il dolore provato per la separazione dalla moglie Tania Paganoni, da cui ha avuto due figli, Gabriele, 14 anni, e Federico, 9.

“E’ stata una fortuna incontrarla, essermi innamorato di lei. Sì mi sono innamorato, è vero. Lei è russa, di San Pietroburgo, ma con origini siberiane, ha 36 anni ed è molto delicata nell’affacciarsi nella vita di un uomo come me, con due figli”, ha confessato Ghione lo scorso luglio a Oggi. Il sentimento che prova nei confronti della compagna è evidente: anche all’evento che collega sport e prevenzione, giunto alla nona edizione: al Foro Italico i due non si perdono mai di vista.

Tra Jimmy e Daria è stato amore “a seconda vista”. Si sono conosciuti in un locale per caso. “Una storia bellissima: lei prima è sparita, poi è tornata. Io non dovevo uscire e lei pure. Lei è partita perché è andata in Russia dai suoi genitori. Ma quando è tornata…”, ha svelato l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci a Tpi, parlando della sua intensa storia con la Baykalova che va avanti ed è sempre più importante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2019.