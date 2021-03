Jodie Foster vince il Golden Globe e bacia la moglie sul divano di casa: guarda

Jodie Foster vince il Golden Globe. Incredula per essere stata premiata come miglior non protagonista per “The Mauritanian”, film basato su una storia vera in cui interpreta un’avvocatessa che difende un detenuto di Guantanamo, l’attrice 58enne esplode di gioia e di slancio bacia la moglie sul divano di casa.

Jodie e Alexandra Hedison, entrambe in pigiama, sono in collegamento da ‘remoto’ tramite la loro finestra Zoom con l’insolita cerimonia che, a causa della pandemia, è condotta da Tina Fey e Amy Pohler, volti storici del Saturday Night Live in diretta da New York sulla cima del Rockefeller Center e dal Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.

La Foster sente l’annuncio: è lei la vincitrice. Entusiasta, felice, si gira verso la moglie e la bacia. “O mio Dio, stai scherzando? Credo ci sia un errore... sono quasi senza parole, non mi aspettavo di essere di nuovo qui!”, sottolinea. Poi esclama: “Amo mia moglie! Grazie Alex". “E Ziggy”, aggiunge. E’ il loro cane, anche lui in mondovisione, proprio come la coppia.

Il bacio è appassionato, Jodie, che indossa un pigiama firmato Prada, è euforica e dà merito alla donna che ama. Il quadretto domestico è delizioso. Era in lizza con le colleghe Glenn Close, Olivia Colman, Amanda Seyfried e Helena Zengel, ma ha sbaragliato tutte e conquistato il premio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2021.