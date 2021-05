Juliana Moreira è stata derubata: 'Mi hanno rotto il vetro dell'auto e...'

Juliana Moreira ieri è stata derubata. Un malvivente le ha rotto il vetro dell’auto e portato via un borsone in cui teneva, oltre agli oggetti personali, anche i documenti. La showgirl brasiliana racconta tutto via social e si sfoga.

“Buongiorno ragazzi vi faccio vedere la mia giornata, guardate cosa mi è successo. Mi fermo in questo bellissimo locale, abbiamo fatto delle foto in palestra e poi siamo venuti qua a fare delle foto carine, mi hanno spaccato il vetro in tre secondi, ma noi eravamo vicini…!”, spiega la 39enne

E’ con un collaboratore e il marito, Edoardo Stoppa. E’ molto arrabbiata. “Vorrei dire a quel coglio*e che mi ha portato via tutti i documenti, anche il permesso di soggiorno che sono un'extracomunitaria, di lasciare almeno da qualche parte in questa zona i documenti, la patente, i soldini prendili, perché veramente li spenderai in medicine. Ragazzi sono incazzata nera”, aggiunge la Moreira.

“Mi ha portato via la borsa della palestra con tutte le cose per allenarmi e il mio zainetto con tutti i documenti!”, sottolinea infuriata. Poi fa un appello: “Volevo dirgli se mi può lasciare la mia borsetta qui in giro, io adesso mi faccio un giretto, se tu mi segui, magari mi puoi lasciare i documenti da qualche parte ok? Giuro che non ti metterò le mani addosso”.

Juliana riesce, grazie al social, però a ritrovare i documenti. “Un ragazzo mi ha contattato su Facebook, è stato carinissimo, ha trovato il mio zaino e ha preso i documenti e mi ha dato appuntamento, così me li ridà”, rivela stamani. E’ amareggiata, spera di ritrovare anche lo zaino con i suoi indumenti, si è recata nella via segnalata dal ragazzo proprio per vedere se riesce. “Quanto vieni derubata è bruttissimo, stanotte non riuscivo a dormire. Non lo auguro a nessuno”, conclude.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2021.