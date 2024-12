Justine Mattera e la sorella Jessica sopravvissuta a linfoma, tumore al seno e trapianto di cuore, in lacrime in tv

La 53enne si commuove ed emoziona accanto alla 51enne, una vera guerriera

E’ viva grazie a una donatrice giovanissima: “Aveva 18 anni, la ringrazierò per sempre”

Justine Mattera a Verissimo si commuove, emoziona e piange. E’ in lacrime in tv: accanto a lei c’è la sorella minore Jessica. La donna è sopravvissuta a linfoma di Hodgkin, tumore al seno e trapianto di cuore. Si è dimostrata una vera guerriera.

Jessica rivela il suo calvario: “E’ stato un viaggio difficile, una vita difficile. Da piccola ero molto forte, tenace, popolare a scuola. All'improvviso ho iniziato a non sentirmi bene, a non avere più le energie. Il cancro andava e veniva. Anche l'età dell'adolescenza è stata difficile”. Justine confida: “Io come stavo? Male. Ho sofferto tanto. Ero la figlia sana, sono stata un po' abbandonata. La nostra famiglia è stata sconvolta”.

Dopo il linfoma a 28 anni c’è stato il cancro al seno. Jessica prosegue: “Mi hanno diagnosticato il linfoma quando ero davvero molto piccola e, all'epoca, il cancro era molto stigmatizzato come argomento e, quindi, è stato davvero complicato affrontare tutto anche durante l'adolescenza, poi, il tumore a 28 anni e l'asportazione del seno. In quel periodo, mi sentivo diversa da tutti e anche il mio ex compagno mi prendeva in giro con dei nomignoli a causa delle cicatrici… Non è stato un periodo bello, per niente”.

Non è ancora finita. Jessica, superato il tumore, ha avuto un infarto. “E’ stato un evento tremendo. Io la chiamavo ad alta voce, ‘non mi lasciare', dammi un'altra chance”. In quel periodo aveva litigato con Justine: “Io e Justine non abbiamo sempre avuto un rapporto sereno perché abbiamo avuto due vite diverse, lei la pensava in un modo e io in un altro a causa di ciò che avevo vissuto. Ci siamo riavvicinate con il tempo”.

Le due si sono riavvicinate dopo anni in cui avevano avuto dissidi

La showgirl la guarda con amore, la sorella è viva grazie al trapianto. “L'intervento al cuore è stata una grande battaglia perché ho dovuto imparare a fare tutto di nuovo e i medici mi hanno molto aiutata. Ora, sto bene e sono contenta”, confessa. E’ salva grazie a una giovane donatrice: “Vivrò anche per lei, aveva 18 anni. Mi ha donato il suo cuore, la ringrazierò per sempre”.