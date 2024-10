Linfoma, cancro al seno, figlio autistico, marito morto e infarto: Justine Mattera in lacrime in tv mentre racconta la sfortunata vita della sorella

La showgirl 53enne a La Volta Buona riceve il messaggio di Jessica

Si emoziona tantissimo: per lei è un miracolo si sia salvata dall’infarto quasi fatale

Justine Mattera in tv ripercorre le tappe della sua carriera ma non sol. Racconta a La Volta Buona la sfortunata vita della sorella Jessica e crolla in lacrime. La donna ha affrontato mille difficoltà: da piccola ha avuto il linfoma di Hodgkin, poi un cancro al seno, ha un figlio autistico e il marito è morto in un incidente stradale.

“Jessica vince sempre, ora ha anche un cuore nuovo, ha fatto trapianto a dicembre scorso, è quasi un anno. Poi è venuta con me alle Paralimpiadi a Parigi, io facevo una cosa di beneficienza e ha corso gli ultimi 2 chilometri con me. Dopo questa operazione è veramente un grande traguardo. Questo è anche un messaggio: bisogna andare avanti, con tanto coraggio”, dice la showgirl 53enne sposata con Fabrizio Cassata da cui ha avuto Vivienne Rose e Vincent.

“Jessica da piccola ha avuto un linfoma di Hodgkin, poi un cancro al seno, doppia mastectomia, ha un figlio autistico, marito morto in un incidente stradale… Ha avuto una vita molto complicata e poi questo infarto che è stato quasi fatale, ma anche lì ce l’ha fatta”, sottolinea ancora Justine.

Quando la sorella si è sentita male loro avevano litigato e non si parlavano. L’ex di Paolo Limiti confida: “Ero andata negli Stati Uniti subito dopo che ha avuto questo infarto e lei stava meglio, così sono tornata in Italia. Ma mi è immediatamente arrivata la telefonata: ‘Guarda, c’è il prete, lei non ce la fa, sta morendo’. Lì mi sono quasi incaz*ata perché quando ero stata lì non avevo avuto modo di parlarle, dato che lei era intubata. E mi guardava in cagnesco. Così al telefono ho urlato e ho detto: ‘Non puoi lasciarmi così, dobbiamo avere un’altra chance. Io ora vengo lì e tu mi devi aspettare’. Glielo hanno fatto ascoltare. E così è stato e lei mi ha detto: ‘Io ti ho sentito’. E’ stato un miracolo. Quando si è svegliata, lei mi ha sorriso. A volte litighiamo per piccolezze, sono cambiata tanto da quel momento. Il nostro rapporto è cambiato in meglio”.

Caterina Balivo le fa arrivare a sorpresa un messaggio proprio di Jessica. La donna le sottolinea quando sia importante il bene che si vogliono. “Tu mi ha riportato in vita”, le ribadisce. La Mattera piange commossa: l’emozione è grandissima.