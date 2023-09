L'ex allieva di Amici Karima Ammar ha sposato il compagno più grande di 13 anni: le foto delle nozze

La 38enne ha detto di sì con cerimonia civile a Riccardo Ruggeri, 51 anni, con cui sta da 10 anni

I due sono genitori di Frida, 9 anni: al ricevimento la bimba ha cantato con lei

La sua voce in tv aveva fatto impazzire i telespettatori. In tanti ricordano Karima Ammar, ex allieva di Amici nel 2007. La 38enne ha detto di sì: ha sposato il compagno più grande di lei di 13 anni. La cantante si è unita in matrimonio, con rito civile in Comune, sabato 13 settembre a Livorno, con Riccardo Ruggeri, ingegnere aerospaziale 51enne, con cui sta insieme da ben 10 anni. I due sono genitori di Frida, 9 anni, che lo scorso dicembre ha partecipato a Lo Zecchino d’Oro. La bambina nutre la stessa passione per il canto della mamma.

Karima, capelli cortissimi, splendida con un abito bianco che le lasciava interamente scoperte le spalle, e con al collo piume di struzzo, è arrivava per mano con la sua Frida. Ha percorso a piedi la strada fino alla scalinata del Comune. Ad attenderla c’era l’amico pianista Piero Frassi. Ha raggiunto il compagno: a celebrare il rito il sindaco della città toscana, Salvetti.

Gli sposi, subito dopo, hanno accolto amici e parenti al ricevimento all’aperto: Karima ha intrattenuto gli ospiti esibendosi sul palco allestito insieme alla figlioletta. Canti e balli per tutti e brindisi finale.

Karima e Riccardo dovevano sposarsi già da tempo, la pandemia ha fatto slittare i fiori d’arancio. A ottobre 2021, poi, il padre dell’artista è deceduto in un incidente stradale, la Ammar pareva aver deciso di far saltare nuovamente tutto. Quest’estate, però, è arrivata la decisione. Il giorno 13 è stato scelto per vari motivi: i due si sono fidanzati il 13 febbraio 2013. La figlia è nata il 13 gennaio. Anche la differenza d’età degli sposi è di 13 anni.