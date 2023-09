''Lo so, mi state invidiando'': Elisabetta Gregoraci posta foto al mare in Costa Azzurra, scatta la polemica

La showgirl 43enne si fa vedere ancora in bikini spensierata

Non vuole negarsi l’ultimo tuffo eppure c’è chi subito storce il naso

Elisabetta Gregoraci si fa vedere ancora in bikini spensierata. Posta le foto al mare in Costa Azzurra. “Lo so mi state invidiando”, sottolinea scherzosa, ma scatta la polemica, qualcuno storce il naso.

Elisabetta Gregoraci posta foto al mare in Costa Azzurra, scatta la polemica

La showgirl 43enne, tornata a Monte Carlo, dove vive col figlio 13 Nathan Falco, ha già ripreso la routine quotidiana, comprese le mansioni da mamma che adora. Accompagna il figlio a scuola, trascorre molto tempo con lui. Poi c’è il lavoro, come sempre, con i relativi viaggi da affrontare. Eppure appena ha un attimo di respiro, non rinuncia all’ultimo tuffo.

Mostra anche la sua merenda di primo pomeriggio

“Sì, lo so, mi state invidiando”, scrive la calabrese nelle sue IG Stories. Inevitabilmente qualcuno la critica. Ma sicuramente, chi vive lontano dal mare e, nel caos cittadino, è tutto preso dagli impegni d’ufficio, un po’ invidia sicuramente Eli per il bagno a fine estate. Lei subito corre ai riparti e pare quasi giustificarsi.

“Ho fatto l'ultimo bagno della stagione in pausa pranzo. Ne avevo bisogno per affrontare la mia super settimana. Grazie”. In questo modo zittisce tutti. E fa anche vedere la sua merenda: biscotti ripieni di gustosa crema alla nocciola.

La showgirl 43enne, dopo l'ultimo tuffo a Monte Carlo, torna a casa dal figlio Nathan Falco, 13 anni

Super snella, con il fisico longilineo e muscoloso, la Gregoraci si concede uno spuntino con tante calorie. Lo smaltirà con l’allenamento: ogni giorno dedica almeno un’ora al workout. Per mantenersi sui 55 chilogrammi, tanto all’incirca pesa, segue la dieta mediterranea, senza rinunciare a dolci e carboidrati.