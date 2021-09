Karina Cascella: 'A Pomeriggio 5 non c’è più posto per me’

Karina Cascella pensa che nel nuovo “Pomeriggio Cinque” non ci sia più posto per lei. Barbara d’Urso ha dato una svolta al suo programma pomeridiano di Canale5: meno “trash” e più spazio a giornalisti e scrittori. Per l’ex volto di “Uomini e Donne”, a lungo opinionista dello show, lo spazio è molto poco. Parlando con ‘Il Fatto Quotidiano’ ha affermato: “Avevo 28 anni quando sono apparsa per la prima volta nei programmi di Barbara d’Urso, ora ne ho 41 ma non ho nessun pensiero negativo su quanto successo. Chi bazzica da un po’ di tempo nel mondo della televisione sa che non c’è niente di sicuro”.

“Può capitare che a un certo punto non abbiano più bisogno di te, sono abituata a questo genere di cambiamenti e credo che in televisione siano abbastanza normali, soprattutto se si parla di un programma come Pomeriggio 5 che ha una vita molto lunga. Ho visto la nuova formula del programma, e adesso sono tutti giornalisti, politici o scrittori. Non penso che ci sia posto per un’opinionista come me. È cambiata l’impostazione del programma”, ha aggiunto.

La 41enne originaria di Aversa, vicino Napoli, ha però da tempo un piano B. “Con il mio fidanzato (Max Colombo, ndr), lo scorso anno abbiamo deciso di aprire un ristorante di carne argentina a Bergamo. Poi, causa Covid, ci siamo fermati e siamo ripartiti a maggio. Io faccio di tutto all’interno del locale: dalle prenotazioni, di cui mi occupo personalmente, all’accoglienza”, ha continuato.

“Se pensi che puoi vivere tutta la vita con Instagram, è una st***zata. Se pensi che puoi vivere per tutta la vita con le ospitate in televisione da Barbara d’Urso, è una ca***ta. O ragioni prima, oppure può succedere che tanti opinionisti siano senza soldi o senza un’idea lavorativa. Io non ho mai vissuto con Instagram o la tv”, ha quindi concluso.

