Kate Middleton paparazzata sui tabloid dopo lo scandalo della foto truccata: fa la spesa con William

La 42enne è stata ripresa lo scorso weekend vicino casa a Windsor

E’ andata a fare la spesa domenicale con il marito, il Principe William

Sembra stare molto bene e anche essere allegra, nonostante le voci sulla sua salute

Non molti giorni fa è stata travolta dal ciclone della foto ritoccata

Kate Middleton è stata fotografata per la prima volta in pubblico dopo lo scandalo della foto truccata.

E’ il tabloid inglese The Sun a stampare in prima pagina alcuni frame di un video girato nel weekend in cui la futura regina 42enne appare durante la spesa domenicale col marito William.

La coppia, conosciuta anche come i Principi di Galles (il titolo reale dei futuri regnanti del Paese) è in un farmers market, ovvero un mercato contadino, non distante dalla loro residenza a Windsor.

La clip, girata da un amatore, mostra la mamma e il papà di George, 10 anni, Charlotte, 8, e Louis, 5, che sorridono e chiacchierano tra loro all’uscita del negozio dove hanno acquistato frutta e verdura.

Sulla prima pagina del The Sun, Kate e William domenica durante un giro per negozi e la spesa al farmers market

Entrambi sono vestiti in modo molto casual. William ha anche un cappellino con visiera in testa, forse per cercare di non essere troppo riconoscibile.

Kate ha una felpa e abbigliamento comodo. Sul suo volto c’è un’espressione piuttosto allegra, che contrasta con alcuni report sulle sue presunte condizioni di salute, che secondo qualcuno sarebbero invece preoccupanti.

Solo pochi giorni fa la Principessa del Galles è finita nell’occhio del ciclone dopo aver pubblicato sui canali ufficiali della famiglia una foto che si è scoperto essere stata ritoccata.

Nell’immagine alcuni dettagli, come la manica della figlia Charlotte, scompaiono nel nulla. La colpa se l’è presa la stessa Kate, che ha dichiarato di aver giocato con un’applicazione per il foto-ritocco.

La cosa ha fatto storcere il naso a molti. Le agenzie di stampa più famose del mondo hanno ritirato lo scatto dai loro canali, spiegando di non voler diffondere immagini che non siano al 100 per 100 veritiere.

Nel frattempo qualcuno si è spinto a dire che la foto sarebbe stata modificata al computer perché in realtà Kate non sta affatto bene dopo l’intervento addominale dello scorso gennaio.

Francamente, le immagini appena condivise dal tabloid parlano piuttosto chiaro: l’ex Duchessa di Cambridge si sta riprendendo molto velocemente. Dopo Pasqua dovrebbe tornare anche agli impegni ufficiali, come era già stato preannunciato.

Certo rimane da capire perché una coppia così pubblica e con un ruolo ufficiale all’interno dell’ordinamento politico del Regno Unito non abbia fornito alcun dettaglio sulla malattia che ha costretto la Middleton all’intervento chirurgico.

Forse però, dice qualcuno, un annuncio in tal senso verrà fatto tra non molto.