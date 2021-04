Katia Follesa racconta gli inizi della sua relazione: 'Angelo mi prendeva e lasciava continuamente’

Katia Follesa, che è tra i protagonisti di ‘LOL – Chi ride è fuori’, un grande successo di Amazon Prime Video, si è raccontata al settimanale ‘Intimità’, svelando che l’inizio della sua relazione con il compagno Angelo Pisani (con cui nel 2010 ha avuto anche la sua unica figlia, Agata) non è stata proprio semplicissima. Anzi, lui, che era già un comico di successo, continuava a “prenderla e lasciarla” in continuazione. Tanto che la 45enne pensò di cambiare completamente vita per non farsi più trovare, in modo da non dover soffrire ulteriormente. Tutto è iniziato quando lei lo cercò per chiedergli un autografo. “L’ho inseguito molto, ma lui non voleva saperne. O, meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”, ha fatto sapere al settimanale.

“Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai”, ha aggiunto.

Poi però è stato lo stesso Angelo, oggi 43enne, a capire che Katia era veramente la persona giusta con cui costruire una famiglia. “Il merito è anche di Angelo che a un certo punto ha capito. Poteva non succedere mai”, ha proseguito.

Infine Katia ha rivelato di non essersi ancora sposata perché né lei né Pisani hanno tempo per organizzare il matrimonio. Gli impegni di lavoro li tengono occupati per tutto l’anno. Rimarrebbe solamente il mese di agosto, ma lei non ha alcuna intenzione di mettersi a pianificare una cerimonia in piena estate.

