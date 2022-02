Katia Ricciarelli eliminata dal GF Vip dopo più di 5 mesi esce senza salutare Manila, Miriana, Sophie e le sorelle Selassié

Katia Ricciarelli lascia la Casa, perde al televoto contro Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri, dopo più di 5 mesi è eliminata dal GF Vip: la sua avventura al reality era iniziata il 13 settembre, era stata la prima concorrente a varcare la porta rossa. La cantante lirica esce senza salutare Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e le sorelle Selassié, Jessica e Lulù: le ultime discussioni con loro sono state esasperanti per la bionda, felice di andare via e tagliare ogni tipo di rapporto. In studio Signorini l’accoglie come una regina, coccolandola come non mai. Alfonso le rivela anche il ‘no’ ripetuto dell’ex marito Pippo Baudo a essere lì per lei.

Polemiche, liti con alcuni e la grande amicizia con altri, tra tutti Giucas Casella e Soleil Sorgè. Katia è stata una dei protagonisti del GF Vip, nonostante abbia diviso, con le sue affermazioni a volte forti e piuttosto sopra le righe, il pubblico il popolo della Rete, che più volte ha chiesto la sua squalifica. La Ricciarelli esce senza rivolgere la parola a Manila, Miriana, Sophie, Alex Basciano, Lulù e Jessica. La Nazzaro e la Codegoni, però, si alzano lo stesso, accompagnandola alla porta, gli altri non fanno altrettanto, prendendosi così la reprimenda di Signorini per la loro mancanza di rispetto.

“Mi sono prestata subito a fare tutto - dice Katia Ricciarelli una volta in studio - ho lavato tanti piatti e l'ho fatto volentieri, mi sono prestato ai giochi dei ragazzi e ho scherzato con loro. Però ho fatto fatica, perché la convivenza con persone che non conosci è difficile".

Alfonso Signorini l’ascolta, poi le fa vedere il post dell’ex gieffina vip Clarissa Selassié che l’attacca. “Vaffancu*o brutta strega”, si legge. Il conduttore si scaglia contro la maleducazione della ragazza e anche la 76enne non la prende benissimo, ma preferisce riderci su.

Katia scopre che il suo ex José Carreras ha parlato benissimo di lei in un’intervista. Pippo Baudo, invece, ha detto di no. “Non amerà che io sia venuta al Grande Fratello, lui è uno che se la tira sotto quel punto di vista. Ma chi se ne frega”, replica la Ricciarelli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2022.