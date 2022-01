Laura Freddi sostituisce la Bruganelli al GF Vip: successo straordinario

Sonia Bruganelli si trova in vacanza a Dubai (tra l’altro è stata un po’ ‘sfigata’ visto che quest’anno lì ha piovuto come non succedeva da anni) e al ‘Grande Fratello Vip’ la sua poltrona è stata occupata da Laura Freddi. Quest’ultima, nota per essere stata una storica fidanzata di Paolo Bonolis, marito di Sonia, ha accettato di fare l’opinionista per una sera del reality condotto da Signorini. Il presentatore accogliendola in studio ha detto: “Visto che Sonia è andata in vacanza, con una perfidia che ci appartiene, dato che l’ombra di Paolo Bonolis sovrasta questa edizione del Grande Fratello, ho voluto sostituire la moglie con l’ex fidanzata”. La bionda romana ha replicato con ironia: “Quando gli altri vanno in vacanza, io lavoro”.

Durante la serata gli interventi di Laura, 49 anni, che tra l’altro è stata velina di ‘Striscia la Notizia’ proprio con una attuale concorrente del programma, Miriana Trevisan, sono stati apprezzatissimi. Sui social hanno tutti decretato che la sua performance a Cinecittà è stata un successo.

Qualcuno si è anche spinto ipotizzando che Signorini potrebbe decidere di tenerla al posto della Bruganelli. Sembra però davvero difficile crederlo. Ma un’altra possibilità forse sta frullando nel cervello del direttore 57enne di ‘Chi’: la prossima edizione Laura e Sonia potrebbero essere affiancate nel ruolo di opinioniste.

Se adesso il loro rapporto è splendido (Sonia ha anche regalato un paio di scarpe all’ex del marito che le ha indossate lunedì sera), una convivenza forzata negli studi tv dello show Mediaset potrebbe cambiare le cose, creando una dinamica certamente interessante per il pubblico. Ovviamente la prima a farne le spese sarebbe Adriana Volpe (le poltrone di opinionista sono solamente due…).

