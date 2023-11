''Non voglio dire cose volgari, ma dopo 18 anni...'': Laura Pausini parla di intimità col marito da Mara Venier

La 49enne su Paolo Carta: “Siamo innamorati come i primi giorni. Viviamo insieme, lavoriamo insieme ma…”

La cantante non ha dubbi: “Penso che sia l’uomo, dopo mio padre, che mi ha amato di più”

Laura Pausini a Domenica In racconta la sua lunga carriera fatta di successi straordinari. Parla anche del privato. Paolo Carta è il suo amore assoluto. La 49enne svela l’intimità col marito. A Mara Venier fa capire che tra le lenzuola va ancora alla grandissima col musicista 59enne: “Non voglio dire cose volgare, ma dopo 18 anni… Evviva!”.

Tra lei e Paolo non è stato tutto fulmineo: “C’è voluto un po’ di tempo… Mi sembrava che mi guardasse che gli piacevo. Ma non parlava, no, anche oggi fa così”. La Pausini spiega: “Lui non è che mi dice ‘mi manchi, torna presto quando non ci vediamo per un paio di giorni. Allora io lo chiamo e gli dico: ‘Ho saputo che ti manco tantissimo. E lui mi dice: ‘Sì, infatti’. Oppure quando siamo insieme gli domando: ‘Sento che mi vuoi dire che mi ami tantissimo’. E lui: ‘Sì. Praticamente me lo dico da sola”.

Laura ha solo belle parole per Carta: “Penso che sia l’uomo, dopo mio padre, che mi ha amato di più lasciandomi libera di essere chi sono io, questo è il nostro segreto”. Poi fa riferimento al sesso e confida: “Insieme da 18 anni e guarda, non voglio dire cose volgari, ma se po’ fa’, nel senso che dopo 18 anni uno…”. La Venier ha capito benissimo e replica: “Ma ancora oggi?”. L’artista ribatte: “E’ chiaro! Evviva!”.

Poi, pudica, Laura cerca di calmare i bollenti spiriti e dice: “Oddio ho detto una cosa un po’ volgare, lui sarà felicissimo che ho detto questa cosa… Uno dice: ma perché devi sposarti dopo 18 anni, a parte nostra figlia che volevamo ci portasse gli anelli e capisse il momento. Ma io e lui siamo innamorati come i primi giorni. Viviamo insieme lavoriamo insieme. Uno dice che subentra la routine e invece no, Lui è una parte fondamentale di me per sentirmi me stessa”.