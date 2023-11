Il 53enne si fa vedere con l’attrice e conduttrice sulla due ruote, con loro anche il barboncino Gina

Tra i due, genitori di Isal, 15 anni, è tornato il sereno: sono innamoratissimi

Vanessa Incontrada non sta nella pelle. Ride di felicità mentre va in moto con il compagno, Rossano Laurini. Con loro c’è anche il barboncino Gina. La spagnola ha pure due Golden Retriver nella sua casa a Follonica, in provincia di Grosseto, Zelig e Tokyo. Tra i due è tornato il sereno, la crisi passata è ormai definitivamente alle spalle. In occasione del compleanno della conduttrice e attrice arriva pure la tenera dedica dell’imprenditore, che non dimentica i 45 anni della donna che ama, compiuti il 24 novembre.

Vanessa Incontrada ride di felicità in moto con il suo Rossano Laurini: la dedica di lui per i suoi 45 anni

Genitori di Isal, 14 anni, Vanessa e Rossano si sono ritrovati. Laurini scrive: “C’è voluto del talento per invecchiare senza diventare adulti….auguri Vanessa”. E la tagga. Lei replica con le faccine che lanciano baci a forma di cuore e un altro cuore rosso. C’è passione.

Insieme da 16 anni, nel 2022 hanno affrontato una crisi. A Vanity Fair la Incontrada aveva detto: “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione. Non solo nella vita privata”. Poi lo scorso luglio 2023 è arrivata la conferma del ritorno di fiamma. Vanessa ha ricominciato a parlare al presente di Rossano, esternando anche un nuovo desiderio di maternità. Lo ha fatto ospite di Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante.

Da quel momento in poi, anche se non certo quotidianamente, ma mantenendo riserbo e privacy, Vanessa e Rossano sono tornati a condividere foto insieme, con anche il figlio. In famiglia lei è al settimo cielo.