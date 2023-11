La 43enne sostiene la 70enne che domani, mercoledì 29 novembre, inizia la chemio a Milano

La futura moglie del figlio dell’attrice Paolo, è orgogliosa della forza dimostrata dall’attrice

Clizia Incorvaia è colpita dalla forza che ha dimostrato finora nell’affrontare il male che l’ha colpita. Abbraccia forte la ‘suocera’ Eleonora Giorgi dopo la notizia del tumore al pancreas. “Hai una dura prova da affrontare”, le sottolinea con amore infinito.

Clizia Incorvaia abbraccia la 'suocera' Eleonora Giorgi dopo la notizia del tumore: ''Hai una dura prova da affrontare''

L’influencer e stilista 43enne ha un legame speciale con la mamma del suo futuro marito, Paolo Ciavarro, con cui dovrebbe andare all'altare a ottobre 2024. All’attrice 70enne ha regalato il suo primo nipotino, Gabriele, nato il 19 febbraio 2022. Lei e la Giorgi si sono scoperte simili, un’affinità elettiva che le ha unite indissolubilmente. Clizia sa che non sarà facile per Eleonora fronteggiare ‘l’intruso’, ma è convinta che ce la farà.

La Incorvaia sul social condivide una foto con Eleonora e scrive: “Supererai questa grande e dura prova che la vita ti ha dato da affrontare. Ti amo tanto”. La Giorgi le risponde: “Mio amore, grazie dell’amore, del supporto, dell’incoraggiamento, dell’accoglienza sempre sorridente! Grazie di cuore! Sei la mia nuvola rosa dei sogni!”. Il figlio Paolo aggiunge solo un cuore. Il 32enne e il fratello Andrea Rizzoli, 43 anni, sono saldi al fianco dell’adorata mamma.

Eleonora Giorgi ha rivelato di avere un tumore in diretta tv a Pomeriggio 5 venerdì scorso. Ieri al Corriere della Sera ha confidato che inizierà la chemio domani, 29 novembre: “Mercoledì inizierò il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. Mi hanno detto che con il primo potrei dormire anche per tre giorni, tanto sarà forte. Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni. Ma ho deciso di combattere con determinazione”. Dopo potrà operarsi.

Il messaggio dell'attrice 70enne a tutti quelli che l'hanno inondata di messaggi d'affetto

L’artista continuerà ad aggiornare tutti via web e in tv sulle sue condizioni di salute: “Sì, perché voglio dare coraggio a chi combatte come me, ci sono anche tanti giovani e questo mi addolora. Mi servirà anche per non buttarmi giù: perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva”.

Per lei, che quando arriva a casa di Clizia e Paolo ha Gabriele che corre ad abbracciarla stretto stretto, arrivano tantissimi messaggi di grande affetto. “Grazie di cuore del tanto amore! - scrive - Mi sta sostenendo e confortando e scaldando l’anima! E non c’è nulla che possa dare più gioia e forza del sentirsi amati! Io sto ricevendo da voi questo grande dono… E non posso non accorgermi di essere davvero fortunata per questo. Grazie infinite”.