Laura Pausini si trova negli Stati Uniti. E’ a Los Angeles, ma in quarantena. Deve rimanere 10 giorni in casa prima di poter uscire per via delle restrizioni anti-Covid in vigore in California. La prossima domenica potrà però partecipare alla notte degli Oscar (dove è candidata con il brano ‘Io Sì’). La situazione non le peserebbe, se non fosse che con lei c’è il marito Paolo Carta, sposato nel 2005, ma non la loro bambina, Paola, 8 anni. Portarla sarebbe stato molto complicato. Lo ha spiegato lei stessa in un post social.

“Questo viaggio purtroppo non lo possiamo vivere con la nostra Paola. Viaggiare con bambini in America è praticamente impossibile a causa delle restrizioni. Non è stato facile ma ancora una volta è stata lei da vera stella di casa e a trovare le parole per farci partire sereni: ‘Preferisco rimanere a casa perché posso andare a scuola, posso vedere i miei amici e stare coi nonni. Partire con voi mi obbligherebbe a stare in casa per 10 giorni, preferisco guardarvi in tv e fare il tifo per voi!’”, ha fatto sapere.

“La partenza non è stata comunque facile per me, avrei desiderato averla con me in un momento così importante. Ma ogni giorno imparo da lei, la sua allegria e la sua forza mi fanno capire che si, sono una mamma tanto fortunata!”, ha aggiunto Laura. Nelle ultime ore la 46enne ha però mostrato di essere molto eccitata all’idea di calcare il red carpet del Kodak Theatre di Hollywood il prossimo 25 aprile.

“Ragazzi qui è lunedì, e questa settimana inizia con grande emozione perché domenica ci sono gli Oscar. Come sapete canterò la mia ‘Io Sì’ ma avrò anche l’onore di poter incontrare alcuni dei miei attori preferiti tra i quali Anthony Hopkins che avevo conosciuto nel 2003 durante i premi Nobel e che fu molto dolce con me dopo avermi sentita cantare”, ha aggiunto in un altro messaggio condiviso su Instagram.

