Laura Torrisi, dopo la sua esibizione ad Amici Celebrities, durante la terza puntata del programma, riceve una sorpresa. Maria De Filippi le regala una grande emozione facendo entrare in studio da lei la figlia Martina, per la prima volta in tv. L’attrice 39enne è in lacrime, piange commossa e abbraccia la bambina di 8 anni avuta da Leonardo Pieraccioni. “L’ha accompagnata il papà”, svela la conduttrice.

La concorrente della squadra Blu, dopo aver affrontato la sua prova di canto, viene chiamata al centro del palco. Improvvisamente Amici Celebrities si trasforma in C’è posta per te… Maria mostra a Laura Torrisi una serie di oggetti che appartengono alla figlia Martina: lo zainetto rosa, l’impronta della sua mano quando la bimba aveva solo tre mesi, una lettera scritta dalla piccolina. La Torrisi non resiste e il suo volto di bagna inesorabilmente…

Tutto questo fa solo da preludio alla vera sorpresa. Martina, la figlia di Laura Torrisi, entra in studio. Non è intimidita dalla tv: corre dalla mamma e l’abbraccia con grande trasporto e calore.

Il pubblico applaude, tutti piangono, proprio come Laura Torrisi. Maria De Filippi svela di aver parlato con lei dietro le quinte. “L’ha accompagnata papà”, spiega la presentatrice del talent show facendo riferimento a Leonardo Pieraccioni. “L’ho immaginato, grazie”, commenta la mora.

Con il comico e attore toscano a cui è stata legara dal 2007 al 2014 c’è un ottimo rapporto. Questa è solo un’ulteriore prova di come Leonardo e Martina facciano sempre il tifo per lei, in lacrime ad Amici Celebrities per la figlia, il suo bene più prezioso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2019.