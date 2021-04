Laura Torrisi, nuovo ricovero in ospedale: 'Pensavo di aver chiuso un ciclo e invece...'

Laura Torrisi si fa forza per il nuovo ricovero in ospedale e l'ennesima operazione a cui deve sottoporsi. “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece…”, fa sapere sul social. L’attrice 41enne da tempo combatte un’intensa battaglia contro l’endometriosi e il leiomioma, o fibroma, dell’utero. E’ amareggiata.

Laura si immortala stesa nel letto di ospedale dopo il nuovo ricovero. “Oggi allegra come Heidi a Francoforte - scrive - Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8 ... Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!”.

A gennaio scorso aveva raccontato della sua malattia. Aveva trascorso il Capodanno in ospedale per un intervento chirurgico con cui pensava di aver risolto definitivamente il problema con la sua patologia. Aveva ringraziato chi le era stato accanto in quei giorni difficili.

“Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno!”, aveva sottolineato la mora. Purtroppo non è ancora finita. La Torrisi, però, ha la forza per continuare a lottare, grazie anche all’amore della figlia Martina, 10 anni, avuta da Leonardo Pieraccioni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2021.