''Ale si è laureato, adoro!'': Carmen Di Pietro in rosa alla consegna del diploma del figlio, voto e cos'ha studiato

A maggio 2022 ha lasciato l’Isola dei Famosi, in cui faceva coppia con la madre, perché il suo primo obiettivo era studiare. Alessandro Iannoni, 22 anni, ha finalmente conseguito il titolo tanto agognato alla Luiss Guido Carli di Roma. “Ale si è laureato, adoro!”, esclama Carmen Di Pietro nei filmati che condivide nelle sue storie. La showgirl per l’importante giorno del diploma del figlio primogenito ha scelto di essere in rosa e indossare un tailleur giacca e pantalone. Con loro c’è anche la nonna del ragazzo, mamma dell’ex naufraga, Emma, e la sorella Carmelina, 16 anni, che tutti hanno potuto conoscere come concorrente de Il Collegio, su Rai2.

Alessandro ha conseguito la laurea in Economics and Business con il voto di 107. Indossa la corona d’alloro insieme agli altri compagni. Carmen non riesce a credere che abbia terminato parte del suo percorso, portando a termine il corso triennale nella prestigiosa università privata della Capitale.

Iannoni ha la tesi sottobraccio. Porta un completo scuro e ha la cravatta rossa. La Di Pietro lo riempie di attenzioni, lui è visibilmente imbarazzato, soprattutto quando rivela che alla sorella si è rotta una scarpa e Carmen, in tutta risposta, gli dice che lei ha le ‘cipolle’ e accenna a togliersi le calzature per mostrare i piedi. “Non voglio vedere!”, esclama. I due paiono riproporre i siparietti mostrati in Honduras, quando facevano ridere tutti, diventando, di fatto, i beniamini del pubblico al reality show.

E’ sempre avuto chiaro il suo impegno: portare a termine l’università. Quando lasciò l’Isola il padre Giuseppe a Fanpage di Alessandro disse: “Non sono affatto stupito. Quando si mette in testa di fare una cosa deve farla nel migliore dei modi, soprattutto se riguarda il suo futuro come in questo caso. Ha scelto un percorso di studi impegnativo e ha molta consapevolezza delle spese e dei sacrifici di noi genitori. Non dico che la viva come un peso, ma sente molto la responsabilità”.