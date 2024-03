Flirt, tradimenti, i volti dei figli non più visibili sui social: Fedez ha registrato 'Belve' con Francesca Fagnani, ecco di cosa avrebbe parlato

Il rapper 34enne, stando a quanto appreso dall’AdnKronos, sarebbe finito in lacrime

Si sarebbe aperto sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, andato in pezzi

Fedez ieri, 28 marzo, ha registrato Belve, l’iconica trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, in cui svelerà tutto di sé. L’intervista andrà in onda nella puntata del 9 aprile. L’AdnKronos svela di cosa avrebbe parlato il rapper 34enne: flirt, tradimenti, i volti dei figli non più visibili sui social. Stando all’agenzia stampa sarebbe finito addirittura in lacrime.

Federico “si sarebbe commosso fino alle lacrime durante l'intervista con Francesca Fagnani, registrata ieri negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie (Chiara Ferragni, ndr) e dell'amore per i figli Leo e Vittoria”. Così scrive l’AdnKronos.

“Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti”, aggiunge.

Al momento Fedez non dice nulla. Nelle sue storie si è limitato a farsi vedere sul treno ad alta velocità che lo ha portato a Roma, dove ha incontrato anche Barbara d’Urso, e poi a mostrare il camerino di Belve della Fagnani, prima di andare in studio a registrare l’intervista. Poche ore fa ha salutato gli spettatori di Muschio Selvaggio, a cui ha dovuto dire ‘addio’ dopo la decisione del tribunale. Il podcast tornerà, ma con il suo ex social Luis Sal alla conduzione.