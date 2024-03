''Stava così bene…'': Simona Izzo rivela in tv tra le lacrime le ultime parole che le ha detto la madre prima di morire due mesi fa

Ospite de ‘La Volta Buona’, l’attrice e regista ha ricordato il genitore morto circa due mesi fa

Ha raccontato quale ultimo messaggio le ha voluto dare

Poi ha svelato pure un gesto finale che lei ha trovato ‘meraviglioso’

Simona Izzo ha pianto ricordando sua madre Liliana D’Amico, venuta a mancare appena un paio di mesi fa.

L’attrice e regista ha versato alcune lacrime nello studio tv de ‘La Volta Buona’.

Alla conduttrice Caterina Balivo ha anche rivelato quali sono state le ultime parole che le ha detto l’amato genitore, che se n’è andato in un ospedale di Roma a 92 anni.

Simona Izzo, 70 anni, a 'La Volta Buona' rivela l'ultima cosa che le ha detto sua madre Liliana prima di morire, due mesi fa

“Mamma se n’è andata il 25 gennaio, ma per me è oggi, ogni giorno penso che mia madre se n’è andata”, ha spiegato Simona, ospite del programma di Rai1 con il marito Ricky Tognazzi.

Quando viene introdotto l’argomento della madre, afferma rivolgendosi alla Balivo: “Adesso mi vuoi far piangere? No…”. Poi cambia però idea subito dopo: “Invece è bello piangere per tua madre”.

La Izzo si è commossa ricordando il genitore scomparso a 92 anni

“Sai che io ho pianto pochissimo dopo la morte della mamma? Non riesco mai a piangere veramente, adesso ci sono riuscita”, ha spiegato con le lacrime agli occhi.

“Stava così bene, poi a un certo punto se n’è andata. E’ così la vita”, ha poi aggiunto.

A questo punto Ricky ha detto: “Aveva anche più di 90 anni…”. “Che vuol dire? Stava bene”, ha replicato Simona.

Simona era in tv col marito Ricky Tognazzi

Il volto tv, 70 anni, ha quindi svelato l’ultima cosa che le ha detto mamma Liliana: “L’ultima cosa che mi ha detto, che sembra incredibile… mi ha detto: ‘Non andare su Google’”.

Quindi ha spiegato che dietro a quella frase c’è in realtà un significato più profondo: “Dico: ‘Mamma come non andare su Google?’. Perché facevamo insieme le parole crociate di Bartezzaghi che sono più difficili e io andavo su Google e risolvevo. E lei mi ha detto: ‘No, non andare su Google’. Cioè: non mollare mai, sii tenace, non prendere scorciatoie”.

Simona e Ricky parlano della scomparsa di Liliana dalla Balivo

Infine Simona ha raccontato anche che il genitore poco prima di spirare ha voluto godersi un ultimo caffè.

“In terapia intensiva mi ha chiesto un caffè. Mamma è andata via, prima però si è bevuta un caffè. Io l’ho trovato meraviglioso”, ha concluso.