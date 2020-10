Lele Mora: 'Morra non è gay, ma è andato a letto con un uomo per fare il GF'

Lele Mora a Live - Non è la D’Urso sgancia un’altra bomba su Massimiliano Morra. “Non è gay - rivela in tv - ma è andato a letto con un uomo per fare il GF”. L’attore napoletano è nuovamente al centro del gossip più spinoso, dopo essere stato messo sotto la lente d’ingrandimento al GF Vip per colpa dell’ex fidanzata ‘finta’ Adua Del Vesco.

Lele Mora conferma la sua versione dei fatti. A Barbara D’Urso svela: “Massimiliano Morra venne a Sanremo quando avevo la finale del più bello d’Italia e ha vinto. Ha lavorato tre anni con me e poi gli ho detto di andare da Tarallo se avesse voluto fare le fiction. Lui prima di passare ad Ares si è fermato da altre parti. Ha avuto una storia molto lunga con una persona molto conosciuta che gli ha promesso che prima o dopo gli avrebbe fatto il Grande Fratello, era un ragazzo”.

“Me ne assumo le mie responsabilità. Dico quello di cui sono certo. Se sia stata una storia d’amore o di interesse non lo so. Stava con un uomo giusto, importante. Però Massimiliano non è gay. Ce ne sono tanti che non sono gay ma per arrivare a dei successi, a dei lavori, si concedono alle delizie di qualche produttore, di qualche altro signore. Sono certissimo di quello che dico, te lo confermo”, sottolinea ancora Mora su Morra.

Il fascinoso 34enne forse dovrà chiarire ulteriormente sul suo passato al reality, incalzato da Alfonso Signorini, che sicuramente gli svelerà cosa ha confessato Mora di lui dall’amica Barbara.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2020.