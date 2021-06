Liam Hemsworth esce allo scoperto con la nuova fidanzata Gabriella

Liam Hemsworth è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata. L’attore australiano è apparso per la prima volta in alcuni scatti social insieme a Gabriella Brooks, la giovane che ha preso il posto di Miley Cyrus nel suo cuore. I due hanno partecipato insieme ad un evento di beneficenza a Sydney, in Australia, il Paese del divo 31enne.

La star hollywoodiana postando su Instagram due foto in cui appare insieme alla giovane, ma anche con il fratello Chris Hemsoworth e sua moglie Elsa Pataky, ha scritto: “Serata fantastica per raccogliere fondi importantissimi e per sensibilizzare su una delle tematiche più complesse, la salute mentale dei bambini. Grazie a Monica Saunder-Weinberg per aver organizzato l’evento e grazie per tutto quello che fai per l’ospedale pediatrico di Sydney”.

Sembra che i due si frequentino almeno dalla fine dello scorso anno, quando sono stati avvistati insieme mentre facevano un brunch con i genitori di lui. Poi alcune paparazzate anche a Malibu, in California.

La storia sentimentale di Liam è stata per oltre un decennio segnata dal rapporto con Miley Cyrus. I due si erano sposati nel dicembre del 2018, salvo poi decidere di dividere le proprie strade appena otto mesi dopo. Infine il divorzio nel 2020.

La stessa cognata di Liam, l’attrice Elsa Pataky, qualche tempo fa aveva affermato di pensare che lui meritasse molto di meglio dopo la rottura con la cantante 28enne. Ora quel “meglio” sembra essere arrivato. E la situazione si è fatta abbastanza seria da permettere alla coppia di uscire pubblicamente allo scoperto.

Scritto da: la Redazione il 14/6/2021.