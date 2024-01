''Libertà, nuova vita'': Barbara d’Urso festeggia il 2024 e la fine del contratto con Mediaset

La conduttrice ha brindato al nuovo anno anche per via della fine dell’accordo col Biscione

Ora è libera di tornare a condurre su un’altra emittente, e si vocifera che…

Barbara d’Urso ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno con una gioia più grande rispetto al passato. Il motivo? Per lei il 2024 è un anno di vera svolta.

Proprio da poche ore, allo scoccare della mezzanotte lo scorso 31 dicembre, la conduttrice è infatti tornata “libera”, ovvero il suo contratto con Mediaset è arrivato a naturale scadenza.

Barbara d'Urso, 66 anni, canta Feeling Good sul social

Questo significa che dopo aver perso la conduzione di ‘Pomeriggio Cinque’, andata a Myrta Merlino, e di qualsiasi altro programma del gruppo del Biscione, la 66enne può ora firmare nuovi accordi con altre emittenti per tornare sul piccolo schermo.

Proprio il 1 gennaio Barbara ha voluto condividere sul social un video in cui appare sorridentissima mentre balla e canta in lip sync sulle note della canzone ‘Feeling Good’.

La conduttrice è apparsa carica per il 2024

Le parole del testo non sono state scelte a caso, anzi. Il brano recita infatti: “It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me, ooh. And I'm feeling good”. In italiano: “E’ una nuova alba. E’ un nuovo giorno. E’ una nuova vita per me. E mi sento bene”.

Tra gli hashtag poi spunta “freedom”, libertà. Viene ripetuto anche in una Story.

La d'Urso ha brindato all'anno nuovo anche dal palco dello spettacolo teatrale 'Taxi a due piazze'

Più volte negli ultimi mesi la d’Urso ha fatto sapere di voler tornare a lavorare in televisione. Ora si parla di possibili collaborazioni sia con la Rai (si vocifera di uno spazio domenicale dopo ‘Domenica In’) sia con Sky (un possibile contenitore pomeridiano su Tv8). Per ora non c’è nulla di certo, se non la voglia di Carmelita di rimettersi in gioco.

Da un paio di mesi la d’Urso è in giro per l’Italia con lo spettacolo teatrale ‘Taxi a due piazze’ e ha anche avviato un business per l’organizzazione di eventi insieme a una socia e amica.