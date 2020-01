Licia Nunez, la famiglia di Imma Battaglia al contrattacco: svela che...

Licia Nunez, appena entrata al GF Vip, ha parlato molto dell’ex compagna, Imma Battaglia, a cui è stata legata dal 2004 al 2010. L’ha anche accusata di averla tradita con Eva Grimaldi: proprio a causa delle presunte ‘corna’ con la bionda, ora diventata la moglie della 59enne, sarebbe arrivata la rottura tra loro. La famiglia dell’attivista Lgbt, dopo le rivelazioni della 39enne nella Casa, non rimane in silenzio, anzi, parte al contrattacco e svela i presunti altarini che si nasconderebbero dietro la lunga relazione.

Imma Battaglia in un post sul social ha immediatamente replicato a Licia Nunez. “La verità ha mille volti! Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta”, ha scritto. Sotto il post, tra i tanti commenti, sono spuntati anche quelli dei fratelli di Imma e della cognata, che hanno avuto modo di conoscere l’artista durante gli anni della storia d’amore tra le due.

“La Nunez sta utilizzando mia sorella per avere visibilità nella Casa del GF - scrive la sorella - La Nunez sa benissimo cosa ha fatto nella sua vita durante il periodo in cui sostiene di aver avuto una relazione con mia sorella Imma".

"Licia Nunez? Ma chi è? - si domanda con sarcasmo il fratello - Il suo nome lo ricordo solo accanto a quello dell'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini. Ricordo che per ovvi motivi non voleva che uscisse il suo nome accostato a mia sorella”.

Non è finita. Ad aggiungere pepe arriva anche la cognata di Imma Battaglia, che puntualizza: “Vi dico solo che all'epoca della loro relazione, la signora Licia non voleva che i nipoti di Imma (all'epoca 4 anni e 1 anno) frequentassero la casa della zia (disturbavano il suo riposo)... Questo trattamento è stato riservato anche alla mamma di Imma e a tutta la famiglia. Non poche discussioni ci sono state su questo punto. Detto questo, giusto per far capire il personaggio... Sono contenta che la signora Licia abbia spazio in tv, ma cercasse questo spazio per i propri meriti e non sfruttando l'immagine di altri”.

La vicenda si accende e ora tutti si aspettano un infuocato confronto in tv, proprio al GF Vip: Alfonso Signorini difficilmente si farà sfuggire un’occasione tanto ghiotta…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/1/2020.