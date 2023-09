Linda Evangelista e il disperato appello all’oncologo dopo la recidiva: ''Scavami un buco nel petto''

L’icona della moda ha avuto due volte il tumore al seno in cinque anni

Dopo la recidiva del 2022 è rimasta senza parole, ha pregato il chirurgo di ‘scavarle un buco nel petto’

Linda Evangelista ha avuto il tumore al seno due volte in cinque anni.

La supermodel anni ’90 lo ha raccontato al Wall Street Journal, svelando molti particolari, tra cui il disperato appello fatto al suo chirurgo dopo l’arrivo della recidiva.

L’icona fashion 58enne, che negli ultimi anni ha combattuto anche contro un altro problema di salute dopo un trattamento estetico andato male, ha fatto sapere di aver scoperto il male nel 2018 con una mammografia di routine.

Linda Evangelista, 58 anni, ha raccontato di aver avuto due tumori in cinque anni e di aver fatto un disperato appello al suo oncologo dopo l'arrivo della recidiva nel 2022

Ha subito deciso di operarsi e di fare direttamente una mastectomia bilaterale. “I margini non erano buoni e, a causa di altri fattori di salute, senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non dovermi occupare di tutto ciò, ho optato per una mastectomia bilaterale. Pensavo che sarei stata a posto per il resto della vita. Che non sarei morta per un cancro al seno”, ha spiegato.

Dopo la scoperta di un altro nodulo nel 2022, Linda è rimasta senza parole. A questo punto prima di finire nuovamente sotto ai ferri ha fatto un disperato appello al suo chirurgo oncologico.

Ha ricordato cosa gli ha detto: “Scavami un buco nel petto. Non deve sembrare carino. Voglio che tu scavi. Voglio vedere un buco nel mio petto quando hai finito. Mi hai capito? Non morirò di questo”.

Infine la Evangelista ha anche spiegato di essere rimasta delusa quando le è stato comunicato che il suo “punteggio oncotipico era orribile”. Si tratta di un modo per misurare la possibilità di avere una recidiva, che nel suo caso è relativamente alta.