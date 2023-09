Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni al suo primo vero giorno di scuola: mamma e papà accompagnano Leone in prima elementare

Il piccolo di 5 anni comincia a fare sul serio. La sorella Vittoria, 2, invece va alla materna

Leone non è così entusiasta del suo primo giorno di scuola. Mamma Chiara Ferragni e papà Fedez tengono per mano il figlio e lo accompagnano in prima elementare. Con loro c’è anche Vittoria, la secondogenita di 2 anni della coppia. Pure per lei è un giorno importante: va alla scuola materna. I pargoli dei Ferragnez portano addosso la divisa di un prestigioso istituto di Milano: la St. Louis School, scuola bilingue molto conosciuta anche all’estero.

Chiara condivide le immagini della sua famiglia e scrive: "Primo giorno di scuola elementare per Leo, primo giorno di materna per Vittoria. E’ una mattina emozionate”. Eppure il primogenito non si vuole separare dai genitori e fa un po’ di capricci, ma alla fine i due lo convincono: sarà bellissimo stare in classe con tanti amichetti.

La scuola che frequenteranno Leone e Vittoria ha una retta di quelle importanti, come tutti gli istituti privati internazionali del resto. La Ferragni e Fedez per il figlio spenderebbero circa 15mila 730 euro l’anno, 11mila 370 euro, invece per la loro piccola. A parte il costo della mensa, che va da 1350 euro a 1475 euro, a seconda della sede frequentata dagli studenti.

In questo istituto i bambini hanno un iPad e altre strumentazione che lo aiutano nell’apprendimento. La scuola inoltre si avvale di docenti che hanno metodologie di insegnamento all’avanguardia. I Ferragnez sono sicuri della loro scelta e non avranno certo problemi a saldare l’oneroso conto a fine anno.