''Umiliata, denigrata, offesa'': litigate con Amoruso e ''diffamazione'', Manila Nazzaro attacca l'ex in tv

L’ex Miss Italia 45enne torna sulla storia ormai conclusa con l’ex calciatore 52enne

Ora è felice con Stefano Oradei, 39 anni: per la prima volta insieme davanti le telecamere

Manila Nazzaro a Verissimo torna sulla storia ormai conclusa con Lorenzo Amoruso e attacca l’ex. “Umiliata, denigrata, offesa”, dice l’ex Miss Italia, chiarendo il motivo della rottura col 52enne. Avrebbe subito una forte “diffamazione” dall’ex calciatore sottolinea in tv.

La conduttrice 45enne vuole chiarire a distanza di alcuni mesi quel che è accaduto con Amoruso. “Pensavo non fossero necessarie certe parole, sono sempre stata limpida con me stessa e con chi mi è accanto, ma la vita ti fa capire che le persone non le conosci fino in fondo e quindi è giusto per amor proprio chiarire certe cose”, dice.

Manila racconta la sua verità: “La verità è che ho detto che non ero più accanto ad una persona in cui mi riconoscevo. dalla mia uscita al GF, quella sera non avevo nessuno che mi aspettasse, lui compreso, da lì in poi è partito un atteggiamento diverso nei confronti di Manila, era cambiato lo sguardo nei confronti di Manila, lui non mi riconosceva là dentro e la verità è che le litigate erano frequenti e in modalità sbagliate se ti dicono che certe parole mi feriscono, e tu continui a pronunciarle, significa che lo fai con l'intento di ferirmi. Mi sentivo umiliata, denigrata, offesa, la verità è questa”.

La Nazzaro, a causa delle accuse di Lorenzo, sarebbe stata vittima di una “shitstorm” sui social. “Mi diceva che non ero capace di fare cose, non ero capace di fare nulla, non gli interessava il mio libro e quello che stavo facendo. Io sono sempre stata rispettosa nei confronti dei miei ex, ma non sono stata ricambiata con la stessa medaglia, io sono stata ricoperta da una shitstorm, quando lui ha deciso di fare una diretta con un suo amico dicendo che ci eravamo lasciati perché io avevo un altro da prima, ma in realtà non è mai stato così. E' stato l'artefice di una campagna di diffamazione nei miei confronti, e anche nei confronti dei miei figli, della mia famiglia e delle persone che mi sono accanto”, sottolinea l’ex gieffina vip.

Manila ha ritrovato serenità e l’amore che voleva accanto a Stefano Oradei, 29 anni. Il ballerino, per la prima volta con lei in televisione, è entrato nella sua vita quando era già single. Lo puntualizza: “Ero una donna libera sin da gennaio, quando chiaramente ho detto che sarei andata via, ma nella testa di un uomo che non accetta magari significava è ancora con me, quando poi una donna dice basta è basta. Non mi sentivo amata e ora ho capito cos’è”.

Il danzatore l’ha catturata grazie a molte qualità: “Non conoscevo la sua gentilezza, la sua dolcezza. Quando ci siamo incontrati in una convention, mi ha colpito la sua galanteria, tutta una serie di gesti di altri tempi. Lui ci ha creduto, io no. Quando ho provato ad allontanarlo, lui mi diceva: ‘Non ti preoccupare, io aspetto’. Durante il trasloco è stato un momento difficile. Lui è stato un'ancora per me”. Stefano è estasiato dalla compagna e replica: “Per me amore a prima vista, credevo che non esistesse. Quell'amore puro che cambia la vita e invece… Ci siamo incontrati e mi sono innamorato follemente".