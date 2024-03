Loredana Bertè ricoverata a Roma per un malore addominale: annullato il concerto

La cantante doveva esibirsi al Teatro Brancaccio, ma la data è stata spostata

Sul suo profilo Instagram il suo staff ha spiegato che si tratta di un malore improvviso

Loredana Bertè è in ospedale, colpita da un improvviso malore addominale. La cantante 73enne ha dovuto annullare il concerto previsto al Teatro Brancaccio. L'annuncio è arrivato sulla pagina Instagram dell'artista.

Loredana Bertè è ricoverata a Roma per accertamenti

''Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve'' si legge nel post. ''Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 MAGGIO 2024''. I followers della cantante si sono immediatamente preoccupati e qualcuno ha fatto notare che non è la prima volta che la Bertè è costretta ad annullare il concerto a poche ore dall'evento.

Il post social in cui lo staff dell'artista ha comunicato l'annullamento del concerto

Solo un anno fa la cantante si era sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza sul quale non aveva fornito dettagli. Si era ripresa in fretta, ma ora ha avuto un nuovo malore.