Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, torna single dopo 12 anni: ''Ci siamo lasciati''

Il 26enne ha rivelato che da appena 48 ore è finita la lunga relazione con Laura

I due erano molto legati, non è chiaro quale sia stato il motivo della rottura

Il figlio primogenito di Rocco Siffredi, ovvero Lorenzo Tano, è tornato single dopo ben 12 anni. Per il ragazzo, che ha 26 anni, si tratta quindi della prima volta che si trova ad affrontare la vita fuori da una relazione sentimentale da quando è adolescente, quindi praticamente da sempre. Lo ha raccontato lui stesso tramite social.

Lorenzo Tano, 27 anni, insieme alla ormai ex fidanzata Laura

Un utente di Instagram ha chiesto a Lorenzo, che è nato nel 1996: “Come stai? Stai bene?”. Lui ha quindi risposto: “Grazie per avermelo chiesto. In realtà ho avuto giorni migliori. Da due giorni io e la mia fidanzata, ora ex, ci siamo lasciati dopo 12 anni di relazione. Non volevo parlarne, ma visto che me l’hai chiesto…”.

La Instagram Story con cui Lorenzo ha annunciato la rottura

La fidanzata in questione, o meglio ex, è Laura Medcalf, ungherese come lui. Lorenzo infatti è nato e cresciuto a Budapest, dove Siffredi vive ormai da diversi decenni insieme alla moglie Rosa Caracciolo.

Non si conoscono i motivi dell'addio tra i due

Lorenzo ha anche un fratello più piccolo, Leonardo, che di anni ne ha invece 23.