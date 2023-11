La 32enne scatena la gelosia del marito 45enne col balletto sexy

Lui: “Anche nell’abito che hai messo adesso manca tutto il pezzo di sotto…!”

Luca Argentero sorprende tutti. A Boomerissima chiama in diretta per ‘punzecchiare’ la moglie Cristina Marino. Ironico, col sorrisino sul volto, le dice: “Amore, hai scordato un pezzo di vestito”. La 32enne scatena la gelosia del marito 45enne col balletto sexy con Alessia Marcuzzi.

''Hai scordato un pezzo di vestito'': Luca Argentero chiama in diretta a Boomerissima per 'punzecchiare' la moglie Cristina Marino

Nel bel mezzo della gara tra Boomer e Millenial il mega telefonino della conduttrice 51enne squilla. C’è Luca Argentero. Cristina corre a baciane lo schermo. L’attore fa sapere: “Sono in un ridente camerino a tarda sera”. La padrona di casa lo saluta e ricorda: “Noi abbiamo lavorato insieme in ‘Carabinieri’. C’era anche Roberto Farnesi”. Il collega, in studio tra i Boomer, lo saluta.

La 32enne scatena la gelosia del marito 45enne col balletto sexy

Lei ironizza

La Marino ha occhi solo per il marito e sottolinea: “Comunque ho scelto un super boomer”. Tutti applaudono. Alessia si rivolge a Luca e gli fa notare l’esibizione insieme alla moglie: “Noi abbiamo ballato, non so se hai visto, abbiamo fatto una super performance”. Argentero replica: “Ho visto, bravissime… Avrei una cosa da dire a mia moglie: ho l’impressione che si debba rifare perché credo… Amore, credo ti sia dimenticata un pezzo di costume… Tanto in televisione si può rifare, no?”. La Pinella però gli precisa: “No Luca, ormai è fatta. Ma scusa: sei così geloso?”.

La performance dell'attrice e modella lo ha colpito

Cristina fa capire che lui effettivamente un po' geloso lo è

Cristina ride sarcastica, lasciando intendere che il marito un po’ geloso lo sia, ma ribatte: “No, macché.…”. “Ah… è gelosissimo”, dice la Marcuzzi. Luca continua: “Anche nell’abito che hai messo adesso manca tutto il pezzo di sotto…! Va beh, ho scelto la Millenial e me tocca…”. “E devo dire che l’hai scelta anche molto bene, quindi capisco la tua gelosia”, chiarisce ancora la presentatrice. Cristina ascolta, poi rivolgendosi al torinese gli precisa: “Ma ti ho ridato 10 anni amore, sei un fiore!”. Alessia lo sprona a ringraziarla. Argentero ribatte: “Io la ringrazio ogni giorno”.

Anche lei, da buona siciliana, non ama molto le attenzioni rivolte al torinese dalle altre donne

Quando Luca, per pareggiare i conti, inizia a spogliarsi, il collegamento con la videochiamata si interrompe

Alessia domanda a Cristina se pure lei sia gelosa: “Io sono siciliana, quindi… Non sono gelosa, non amo la maleducazione”. Interviene Tosca D’Aquino, chiede a Luca di regalare uno spogliarello per pareggiare i conti con la moglie. L’artista inizia a sbottonarsi così la camicia, ma, inspiegabilmente si stacca il collegamento della videochiamata. E così la gara può continuare tra le risate divertite di tutti.