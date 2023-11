''Non potevo credere che Francesco avesse fatto una cosa del genere'': Ilary Blasi in lacrime parla del divorzio da Totti in tv

La conduttrice 42enne nel docufilm che racconta tutto piange

Ilary Blasi piange. La conduttrice in Unica, che uscirà il 24 novembre su Netflix, si scioglie in lacrime. Parla del divorzio da Totti in tv. Racconta la sua verità e con la voce rotta confessa: “Non potevo credere che Francesco avesse fatto una cosa del genere”.

Nel nuovo trailer lanciato dalla piattaforma in streaming che si è assicurata l’intervista esclusiva dell’ex Letterina, la 42enne sottolinea: “Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi, e l’ho sempre dimostrato mettendoci la faccia”.

La Blasi ripercorre la sua lunga storia con 46enne da cui ha avuto i suoi tre figli, Cristian, 18 anni, Chanel, 16, e Isabel, 7. “Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco e mi racconta che voleva conoscermi. Avevo 19 anni e lui era già Francesco Totti”, svela.

Parla anche la mamma della conduttrice, Daniela. Sul carattere della figlia sottolinea: “Ilary non è la donna sdolcinata che ti fa le carezzine”. Ci sono le sorelle, Melory e Silvia, e le amiche intime. Ma è lei, donna ferita, che catalizza l’attenzione.

La Blasi racconta: “A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì… Un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?”. Tutti sui media già parlavano della relazione tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi, sua attuale compagna.

Silvia, la maggiore, sottolinea: “Vent’anni che frequenti una persona, penso che ti fidi di quello che ti dice”. Il padre di Ilary precisa: “Secondo me aveva ragione Francesco, che sei stata la prima a fare il primo passo”.

Il volto della Blasi si contrae e scendono le lacrime. “Mio marito lo vedo strano. ‘Perché?’. E che ne so? Cioè io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita, avesse fatto…una cosa del genere”, svela con la voce incrinata.