Rubati 70mila euro all'influencer Chiara Nasti e al calciatore Mattia Zaccagni: secondo furto in casa in pochi mesi, parla lei

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono stati vittime di un furto. I ladri si sono introdotti nell’abitazione in via della Camilluccia, nella zona di Ponte Milvio, a Roma martedì 21 novembre. Rubati circa 70mila euro in gioielli, poi borse di Gucci e Vuitton oltre al portafoglio del calciatore 28enne della Lazio con dentro i documenti e le carte di credito. E’ il secondo furto in casa in pochi mesi, lo svela l’influencer 25enne nelle sue storie.

Fortunatamente Chiara e Mattia non erano a casa. Non c’era neppure il figlioletto Thiago di appena un anno. Il furto è stato scoperto intorno alle 20 e sul posto sono immediatamente arrivate le volanti del Commissariato di Polizia di Ponte Milvio. I ladri hanno forzato una finestra. Secondo una prima ricostruzione Zaccagni e la moglie avrebbero dimenticato di inserire l'allarme prima di uscire di casa.

La Nasti, rimasta a lungo in silenzio sul social dopo l’accaduto, in una storia di oggi, postata nel primo pomeriggio, scrive: “Grazie per i messaggi! Io, Thiago e Mattia stiamo bene. Per il resto, si occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e, nonostante questo, non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!”.