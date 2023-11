''Guarda quanto è grossa'': Andreas Muller torna da Parigi e trova il pancione di Veronica Peparini tanto cresciuto, le immagini

Il 27enne chiede alla 52enne di far vedere il ventre che racchiude le loro due gemelline

Andreas Muller non riesce a credere ai suoi occhi. Dopo soli pochi giorni, torna da Parigi, dov’è stato per lavoro, e trova il pancione di Veronica Peparini tanto cresciuto. Il ballerino 27enne invita la compagna 52enne a mostrare il ventre che racchiude le due gemelline che stanno attendendo con ansia ed esclama riferendosi alla pancia: “Guarda quanto è grossa!”.

La coreografa, ex professoressa di Amici, non è potuta volare via dall’italia insieme a lui. Come spiegato in un post condiviso da entrambi sul social, Veronica deve fare controlli ogni 48 ore. “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte", hanno scritto

"E’ scattato un campanellino d’allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore”, hanno poi precisato.

La Peparini è felice. Già madre di due figli, è fiera della sua gravidanza. Lo sottolinea in un altro post. “Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno - fa sapere - Donne non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo. La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi!”.

Poi conclude: “Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa. Mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro. Ma so che sarà tutto più bello”.