Luca Argentero abbraccia la svolta green: per spostarsi a Milano niente auto, l'attore del momento preferisce la bici, foto

Il 45enne pizzicato sulla due ruote con un bel mazzo di fiori in mano

Il dottor Fanti che fa impazzire tutti nella serie tv Doc lascia in garage la macchina, pedalare è meglio

Luca Argentero la macchina la lascia in garage. L’attore abbraccia felicemente la svolta green e per spostarsi a Milano, dove vive con Cristina Marino e i loro due figli, preferisce la bici. Niente auto, meglio pedalare, che fa anche bene e ti tiene in forma.

Luca Argentero abbraccia la svolta green: per spostarsi a Milano niente auto, l'attore del momento preferisce la bici

Il 45enne è stato pizzicato per le vie del centro del capoluogo lombardo sulla due ruote. Guanti alle mani, per proteggersi dal freddo, look casual, con giacca in montone ecologico, jeans e sneaker, e mazzo di fiori. Luca stava pedalando verso casa: l’omaggio floreale per la moglie lo rende ancora più romantico e benvoluto dalle sue innumerevoli fan.

Il dottor Fanti che fa impazzire tutti nella serie tv Doc è un sostenitore della green life. Nel suo casale in Umbria da tempo l’energia arriva dai pannelli solari. Amante della natura, anche a Milano adotta uno stile di vita ‘sano’, contro lo smog che intossica l’esistenza. Grazie al sindaco Beppe Sala, che ha fatto molte nuove piste ciclabili (e tante altre ne arriveranno ancora), sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto. E come lui, anche tanti altri lo adottano. E’ più semplice e sicuro spostarsi con la due ruote più ecologica che ci sia. Ci si mette anche meno tempo per raggiungere un luogo. In macchina, il più delle volte, si rimane inesorabilmente imbottigliati nel traffico.

Luca in passato parlando della sua visione ‘verde’ della vita aveva detto: “La campagna mi piace, è una dimensione ideale… Amo la natura e faccio il possibile per sentirmi ‘civile’, anche se non sono un 'fissato': faccio la raccolta differenziata, cerco di essere attento ai consumi, evito di far scorrere l’acqua senza un motivo valido e via dicendo… Insomma, rispetto le regole di base”. Dà il suo piccolo contributo per cambiare le cose e salvare il pianeta.