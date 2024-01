Il 55enne al funerale della diva lo confessa con la voce rotta dal pianto

“E’ stata una mamma meravigliosa: è morta mentre le stringevo la mano”

La scomparsa di Sandra Milo lascia un vuoto incolmabile. Il figlio Ciro De Lollis piange al funerale dell’adorata madre, stretto nel dolore alla sorella Debora Ergas, la primogenita 60enne della diva, e alla sorella Azzurra, 54 anni, la più piccola della famiglia. La Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma piano piano si riempie. Il 55enne, prima di entrare, svela la causa della morte della 90enne, deceduta il 29 gennaio. Con la voce rotta dal pianto ai microfoni di Storie Italiane racconta come tutto è iniziato. “Eravamo andati a fare le analisi per un problema all’anca”, confida.

Svelata la causa della morte di Sandra Milo, il figlio Ciro: ''Eravamo andati a fare analisi per un problema all'anca e…''

Ciro non riesce ad accettare ancora il lutto. E’ devastato. “Vorrei ringraziare tutti per l'affetto ricevuto, sia nei nostri confronti che di mamma. E’ stato immenso, sono arrivate persone di ogni età, chi arrivava coi mezzi da fuori, persone anziane venute apposta per la mamma. Un affetto incredibile. Una donna che è sempre stata sincera, vera, a questa ondata di affetto avrebbe risposto con un piacere immenso, anche perché non era una persona che se la tirava. Si fermava a parlare con tutti, è sempre stata così. A chi non l'ha conosciuta la racconterei come una madre che ha fatto di tutto e di più per noi figli, spesso ha interrotto il lavoro, era sempre presente, ci portava a scuola tutte le mattine, ci veniva a prendere a qualsiasi ora della notte. Non mi ha fatto mai pesare niente. Il ricordo più bello è difficile dirlo, ce ne sono troppi”, spiega commosso.

Il 55enne in lacrime lo dice a Storie Italiane prima di entrare in chiesa per il funerale della diva

E' devastato dalla grave perdita: è stato un tumore fulminante a portare via l'attrice

“Da giorni non dormo, le sono stato vicino fino all'ultimo, le ho tenuto la mano come avrebbe voluto. Era quello che avrebbe voluto. Ultimamente le si era abbassato il tono di voce, ma era cosciente, capiva e riconosceva le persone - prosegue Ciro in lacrime- Per mio figlio è stata durissima, la mia mamma è morta alle 8.25, nel giorno del suo compleanno, lui era scuola e ho dovuto fare in modo che non trapelasse la notizia e fargli comunque una festicciola. Gliel'ho detto il giorno dopo che la nonna se n'era andata, mi chiedeva di lei, gli ho fatto capire che gli faceva gli auguri. Scusate se sto così, ma sono giorni complicati”.

A Roma la Chiesa degli Artisti gremita per l'ultimo saluto alla musa di Federico Fellini

Poi rivela la causa del decesso della Milo: “E' successo da un momento all’altro. Siamo andati per fare delle visite di tutt’altro genere per i suoi problemi all’anca ed è uscita fuori questa malattia fulminante, nonostante non abbia mai fumato in vita sua. La notte le bagnavo le labbra perché non poteva neanche più bere. La sofferenza è stata veramente tanta. Menomale che non l’ho fatta ricoverare quando si era liberato un posto. La mattina dopo è morta mentre le tenevo la mano”. E’ stato un tumore ai polmoni, quindi, a portare via Sandra. Le sue ultime parole Ciro le rivolge proprio alla madre: “In ogni cosa vedeva sempre delle cose belle. Mamma, stammi vicino, come hai fatto per tutta la vita. Ti voglio tanto bene”.