''So cosa significa farsi il c… e guadagnare pochi euro'': Luca Argentero spiega perché cerca sempre di lamentarsi il meno possibile

“Sono consapevole della mia fortuna e cerco di essere sempre molto grato”

Torna a teatro con “E’ questa la vita che sognavo da bambino?”. Luca Argentero è felice e inebriato dal suo ottimismo. “In effetti ho la sensazione che la mia vita continui a migliorare. Questo spettacolo mi ha portato fortuna”, dice al Corriere della Sera. Spiega anche perché cerca di lamentarsi il meno possibile. “So cosa significa farsi il c… e guadagnare pochi euro”, dice.

Sposato con una donna che ama appassionatamente, Cristina Marino, 32 anni, padre di Nina Speranza, 3 anni, e Noè Roberto, che il 16 febbraio compirà un anno, l’attore 45enne sente di vivere davvero l’esistenza che sognava da sempre. Anche il suo lavoro lo soddisfa pienamente. “Sono consapevole della mia fortuna e cerco di essere sempre molto grato, e di lamentarmi il meno possibile. Anche se non è mai rose e fiori per nessuno”, sottolinea.

Quando gli si chiede se questa sua consapevolezza sull’essere fortunato lo faccia sentire obbligato a doverlo rimarcare di fronte a colleghi a cui le cose non vanno così bene, Argentero replica: “Degli altri non mi interessa, non mi sento obbligato nei confronti di nessuno”. E aggiunge: “Semplicemente, ho un grande rispetto nei confronti del lavoro e so cosa significa farsi il c… e guadagnare pochi euro, perché è successo anche a me. Non posso farmi carico di ciò che non è successo agli altri”.

In futuro vuole sentirsi più libero, occupare i suoi spazi con la famiglia ancora maggiormente: “Io ho scritto un libro che si intitola 'Disdici tutti i miei impegni'… Insomma, è un augurio che mi faccio. Penso che ogni età abbia i suoi giusti spazi e che sia auspicabile trattenere qualcosa per sé”. Luca è contento di recitare, non vuole passare dietro la macchina da presa: “No, nessuna regia. Ho già troppe responsabilità. Sul lavoro ho già fatto tutto quello che potevo fare e non ho più voglia di essere messo sotto esame. C’è chi lo fa benissimo, il regista”. Come Matteo Garrone. Argentero ha un desiderio a riguardo: “Il mio sogno professionale è proprio quello di lavorare con lui”.