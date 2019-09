Luca Onestini, 26 anni, è stato accusato dagli haters di non essere stato vicino alla fidanzata Ivana Mrazova, 27, che lo scorso venerdì 6 settembre ha subito un intervento in Repubblica Ceca. L'ex gieffino ha così risposto per le rime con una serie di stories e la dolce metà gli ha fatto eco difendendolo a spada tratta.

Luca direttamente da Madrid, dove si è recato per sostenere il fratello Gianmarco, nel cast del "Gran Hermano Vip" (il "Grande Fratello Vip" spagnolo"), ha voluto replicare a quanti in questi ultimi giorni lo stanno aspramente attaccando via social: "Per quanto riguarda Ivana - ha esordito il ragazzo - parlo alla feccia, al lato brutto dei social network, agli odiatori, a quelli che augurano il male agli altri".

Onestini, sottolineando di non aver nessuna intenzione di rivelare nello specifico cosa è successo alla fidanzata, ha però affermato: "Ivana ha fatto un day hospital, dopo un'ora e mezzo era già a casa, e non è tornata non perché è la che non riesce a muoversi ma perché vuole stare con la sua famiglia. Non ne faccio un problema io, ne sono felice, e lo fate voi? Mi sa che non ci siamo. La prossima settimana o al massimo quella dopo torna e stiamo insieme, ma che problemi avete? Io per impegni lavorativi non sono potuto andare a salutare la sua famiglia, io lavoro tutti i giorni da un anno. Mi dispiace odiatori, vi è andata male".

La Mrazova dal canto suo ha difeso a spada tratta la dolce metà e agli haters ha detto: "Vi volevo dire che la Repubblica Ceca è casa mia, magari qualcuno se l’è scordato ma io non sono italiana, ho anche degli impegni qua. Poi si è aggiunto un imprevisto, ma non è nulla di grave, ve l’ho già detto. Ho ancora delle cose da fare, ma poi tornerò in Italia. Smettetela di farvi film, di attirare tutta questa negatività, lo so che ci sono tantissimi di voi che non vedono l’ora di sporcare una cosa pulita ma qui non ce n’è bisogno. Più positività e più cavoli vostri!".













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 13/9/2019.