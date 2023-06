L'ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2019 Luca Vismara si è fidanzato: ecco chi è lui

Il cantante 31enne, concorrente di Amici 17, ha trovato l’amore

Non sono solo amici, come inizialmente si credeva. L'ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2019 Luca Vismara si è fidanzato: il cantante 31enne, concorrente di Amici 17, ha finalmente trovato l’amore. Sul social ufficializza pubblicando storie insieme all’uomo che lo rende felice: lui è Peter Seggio.

Vismara non contiene la sua felicità: su Instagram rende ufficiale la relazione sentimentale. Pubblica una dolcissima foto in cui bacia Peter e scrive: “Hai paura dell’amore solo se non hai mai saputo cosa significhi amare veramente”. I due si sono lasciati immortalare durante il Palermo Pride a cui hanno partecipato.

Peter Seggio è un modello e ballerino. I due fanno coppia da mesi, anche se tutti pensavano avessero semplicemente un rapporto cameratesco d’amicizia: non è così. Luca sembra pazzo del ragazzo che gli fa battere il cuore. E’ la prima volta che rende pubblica una sua relazione sentimentale.

Vismara non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale, sin dai tempi del talent show di Maria De Filippi. All’Isola è arrivato fino in fondo, classificandosi terzo, alle spalle di Marina La Rosa e Marco Maddaloni, il trionfatore.

Da sempre molto attivo sui social, ultimamente, ospite di Rtl 102.5 , ha dichiarato di essere stato l'artefice della reunion tra Paola e Chiara al Festival di Sanremo, con la loro Furore. “Ero in vacanza con due produttori molto forti, Merk & Kremont, ho pensato: perché non tornano Paola & Chiara? Ho parlato con Chiara e non si sentiva molto pronta. Poi anche grazie ai social si sono convinte. Ci conosciamo da almeno 10 anni".