Il conduttore 46enne torna sulla voglia di cicogna che la compagna ha confessato all’Isola

La 39enne al reality ha rivelato di aver rivisto le sue priorità, ma…

Filippo Bisciglia, tornato al comando di Temptation Island, che al debutto ha registrato un ascolto record, a Chi ammette i dissapori con la fidanzata Pamela Camassa sulla possibilità di avere un figlio. Il presentatore 46enne, ex gieffino, parlando dei problemi delle coppie che mettono alla prova il loro amore nella sua trasmissione, quando gli si fa notare che uno dei principali motivi di screzio sia che lui o lei vogliono un figlio e l’altro o l’altra nicchia, replica: “Già, ci sono passato pure io con Pami”.

Filippo Bisciglia ammette i dissapori con la fidanzata Pamela Camassa sulla possibilità di avere un figlio: le sue parole

La 39enne al reality ha confessato di aver cambiato le sue priorità. “Ho sempre avuto paura di avere un figlio, sono sempre stata io. Finita questa avventura voglio prendere la mia vita, che si era un po’ persa, per i capelli e darle un senso”, ha detto in lacrime Pamela. “Nel mio futuro vedo una famiglia, cosa di cui ho sempre avuto paura. Ho capito che bisogna buttarsi perché il tempo è prezioso”, ha aggiunto.

Filippo, sul desiderio di cicogna, spiega: “Già, ci sono passato pure io con Pami, negli anni ci siamo detti: ‘Proviamo’, ‘No aspettiamo’, poi ancora ‘Proviamo’, alla fine passa il tempo… Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare”. Filippo poi mette un freno, come se non volesse aggiungere altro, e conclude: “Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema”.

La Camassa l’ha reso orgoglioso: “Forse non è stato tanto sottolineato il fatto che abbia vinto tutte le prove fisiche. Per me questa è un po’ un’occasione persa, lei è stata un bell’esempio, un buon modo per dire che le donne se la giocano benissimo su tutti i campi. Per me ha vinto lei, lei è buona, è umile, è proprio carina”. Il conduttore l’avrebbe voluta vincitrice.

Pamela è stata lontana a lungo e infatti gli è mancata. “Nelle piccole cose di tutti i giorni: vedere il film insieme, mandarci i messaggini, 16 anni insieme sono 16 anni”, rivela Bisciglia. Lui non ha avuto tentazioni: “Zero spaccato. Paradossalmente se lei è a casa, io esco e lei magari esce con i suoi amici. Se lei è via, invece, io sto a casa, guardo le serie tv, ho guardato l’Isola versione extended. Fine”