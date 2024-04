''Una volta lavora uno, una volta lavora l'altro, bisogna fare rinunce'': Luca Zingaretti rivela come organizza la vita familiare con Luisa Ranieri

L’attore e regista 62enne e l’attrice 50enne si sono sposati nel 2012, insieme hanno due figlie

Sono sempre presenti per Emma, 12 anni, e Bianca, 8, le loro bambine

Arriva su Sky e Now con la seconda stagione de Il Re, uscirà anche il suo film da regista, La casa degli sguardi. Luca Zingaretti è sempre preso dal suo lavoro, come racconta a Vanity Fair. Il 62enne al settimanale rivela anche come organizza la vita familiare con Luisa Ranieri, anche lei attrice. I due si sono conosciuti nel 2005 sul set di Cefalonia, si sono sposati nel 2012. Insieme hanno due figlie, Emma, 12 anni, e Bianca 8. “Una volta lavora uno, una volta lavora l'altro, bisogna fare rinunce”, sottolinea senza alcun problema.

“E’ un rifugio, un alimento, è protezione ma non è guscio, famiglia è un po' il posto dove tutto comincia e tutto finisce”, dice Zingaretti. Ci tiene a seguire da vicino le sue figlie, lo stesso la moglie. Facendo entrambi lo stesso mestiere, devono trovare un equilibrio.

L’artista spiega: “E’ difficile. Far parte dello stesso mondo ha indubbiamente anche tanti vantaggi, ma devo riconoscere che è molto difficile. Per tanti motivi. Perché l'attore è per sua natura egocentrico e individualista, perché ci vuole tanta comprensione e maturità per capire le istanze dell'altro, perché comunque sia è un mestiere che ti porta spesso lontano dalla famiglia e soprattutto se ci sono dei figli ti spinge a dover rinunciare ad alcuni lavori. Una volta lavora uno, una volta l’altro, perché i figli vanno seguiti e quindi si può lavorare solo a turno. Ma devo ammettere che è bello continuare a lavorare su un rapporto. Lavorare fa sì che il rapporto si mantenga vivo”. Tra di loro niente gelosie su chi è più famoso o conosciuto: “E’ anche una questione di buon gusto”.

Uniti Luca e Luisa si amano e si “appartengono”. Lui le regala ancora tanti fiori: “Sempre, sono uno da gesti romantici. Perché è il mio modo di fare, ma soprattutto perché Luisa se li merita. Mi diverte fare sorprese. A lei, alle mie figlie, ai miei amici. Vedere la felicità negli occhi della persona a cui vuoi bene non ha prezzo”.