Lucas Peracchi critica la forma fisica dell'ex Mercedesz Henger: 'Quando l'allenavo io...'

Lucas Peracchi non si lascia pregare. In una diretta social l’ex volto di Uomini e Donne critica neppure troppo velatamente la forma fisica dell’ex fidanzata Mercedesz Henger, a cui è stato legato, tra vari tira e molla, circa tre anni. Il 35enne non si lascia pregare e dice impietosamente la sua.

Il personal trainer 35enne mette a confronto due scatti della bionda 30enne figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi: uno fatto all’Isola dei Famosi, in Honduras, dove Mercedesz attualmente si trova, e un altro quando era lui a prendersi cura dei muscoli della ragazza.

“Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte. Non l’alleno da un anno e mezzo. Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di parerismo”, scrive velenoso Peracchi, anche se è necessario sottolineare che la foto dell’Isola usata da Lucas non è stata scattata durante questa edizione del reality, ma del 2017, quando Mercedesz ha partecipato da naufraga la prima volta.

E’ probabile che la Henger non si alleni duramente quanto in passato, quando c’era lui al suo fianco, ma la stoccata arriva lo stesso. Del resto tra i due non è finita benissimo. “Mi ha lasciato e dopo un mese era in vacanza a Santorini con un altro”, ha rivelato Peracchi recentemente a Nuovo Tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2022.