Lucas Peracchi torna sulle accuse mosse contro di lui da Eva Henger, mamma della sua fidanzata 28enne, Mercedesz Henger. L’ex tronista di Uomini e Donne smentisce tutto a Novella 2000. Per il 33enne la bionda lo avrebbe etichettato come violento solo per vendetta, con la complicità del marito, Massimiliano Caroletti.

“Tra me e Memi non è mai successo nulla di violento. Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma niente di trascendentale. La signora Henger ha giocato sul mio carattere impulsivo”, spiega Lucas. E aggiunge: “Penso che queste accuse siano frutto di Eva e di un’altra persona”.

Non vuole fare nomi, ma quando il giornalista chiama in causa Massimiliano Caroletti, Peracchi dice: “Si, appunto. il rapporto con loro non è andato bene.Io non vivo l'ossessione per il mondo dello spettacolo, faccio il personal trainer, certo mi piacerebbe fare l'Isola, grandiosa esperienza personale e anche ottima pubblicità per la mia attività, ma non ho bisogno di rimanere aggrappato con le unghie a questo ambiente. Loro evidentemente non sono abituati a sentirsi dire dei no, e lui forse non ha gradito la mia decisione di uscire dalla sua agenzia”.

Sarebbe una vendetta. Luca Peracchi ha querelato Eva Henger ma sottolinea: “Sono pronto a ritirare ogni accusa, ma di fronte a scuse pubbliche, perché mi ha danneggiato pubblicamente e pubblicamente deve riparare”.

Lucas Peracchi ribadisce che Mecedesz ha un carattere forte, non è plagiata da lui, affatto. Poi parla di loro due nell’intimità e confessa quante volte ‘lo fanno’: “Sono molto caldo, penso Memi ne sia felice. Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”.

