Lucas Peracchi in quarantena sa come rendersi utile. Il personal trainer dal fisico scolpito si è rimboccato le maniche e ha messo a posto il lavandino che da qualche tempo non erogava correttamente l’acqua calda. Per aggiustare il sistema ha dovuto cambiare il miscelatore. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di foto che lo ritraggono mentre compie la delicata operazione. Gli scatti sono stati realizzati dalla fidanzata Mercedesz Henger. Accanto alle immagini ha scritto con un po’ di ironia: “Oggi finalmente ho deciso di togliere il miscelatore vecchio (litigavamo ogni sera) per ‘trovare’ l’acqua calda ci voleva la sensibilità di un chirurgo!! Anche voi vi state dedicando a lavoretti lasciati in standby?”.

Lucas, 31 anni, è un ex volto di ‘Uomini e Donne’. Ormai da anni è legato a Mercedesz, figlia di Eva Henger. Tra i due però ci sono stati molti momenti di difficoltà e la loro relazione ha attraversato alti e bassi, con eclatanti liti pubbliche. Recentemente hanno fatto parlare di loro per l’accesa lite avuta con la mamma di lei, nota ex attrice a luci rosse. Oggi, a quanto pare, la 28enne ed Eva non hanno ancora riallacciato i rapporti.

Durante un’ospitata da Barbara D’Urso Lucas ha raccontato qualche tempo fa di essere molto attivo sotto le lenzuola. Alla conduttrice ha rivelato creando un po’ di imbarazzo in Mercedesz, seduta accanto a lui: “Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo. Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”.

Scritto da: la Redazione il 7/4/2020.