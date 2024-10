Luciana Littizzetto e il party per i 60 anni: ecco come e con chi ha festeggiato

La comica ha voluto accanto solo la sua famiglia e un carissimo amico

Sul social l’artista condivide uno scatto con gli amatissimi figli e scrive: “My family”



Non c’era miglior modo di festeggiare un compleanno così importante che questo: stare accanto alla propria famiglia. Luciana Littizzetto rivela con uno scatto il party per i i 60 anni compiuti il 29 ottobre. Accanto a lei, alla sua ‘apericena’ a Torino, la città in cui vive, i figli, un amico e la ‘nuora’.

Luciana Littizzetto e il party per i 60 anni: la comica ha festeggiato con i figli, la 'nuora' e un amico regista

“My family”, scrive condividendo la foto sul social e nelle storie. La comica sorride raggiante. Vicino a lei ci sono Vanessa e Jordan, i due ragazzi presi in affido da Luciana e dall’ex marito Davide Graziano circa 16 anni fa. Lei e l’ex batterista del gruppo musicale Africa Unite, che si sono sposati nel 1997, si sono separati nel 2018.

Non ci sono solo la 29enne e il 26enne. L’immagine immortala anche Lua Oliveira Parada, fidanzata di Jordan. Poi c’è Svetlana, 24 anni, bielorussa. E’ arrivata dalla Littizzetto nel 2022, quando è scoppiata la guerra in Ucraina. "Le avevo detto di venire qui, prima dell'inferno. Vive a Minsk, ha 24 anni, insegna tedesco. Non vuole lasciare il lavoro. Era arrivata da piccola, con il progetto Chernobyl. Tornava ogni estate. Poi ha studiato là e, tra Covid e guerra non la vedo da un po'. Ma lei e Vanessa berciano al telefonino per ore”, aveva raccontato la Littizzetto prima del trasferimento della ragazza.

Ultimo, ma non ultimo nel cuore di Lucianina, nella foto compare anche l’amico di sempre dell’artista, il regista teatrale Roberto Piana, da sempre legato alla donna, con cui ha lavorato spesso.