Ludovica Frasca ha un nuovo amore. L’ex velina ha pubblicato per la prima volta uno scatto social insieme al fidanzato. Fino ad oggi non si sapeva che avesse una nuova relazione sentimentale. L’ufficializzazione è avvenuta tramite un’immagine scattata qualche tempo fa ma pubblicata su Instagram da poco. Accanto alla foto in cui appare mentre bacia il compagno davanti ad una vista panoramica mozzafiato, ha scritto: “Amore mio”.

Lui si chiama Frank Faricy ed è un giovane imprenditore, fondatore e amministratore delegato di XGen, un’azienda che si occupa di intelligenza artificiale. Non si sa dove viva, se in Italia o negli Stati Uniti, e dove abbia conosciuto Ludovica. Quel che è certo è che invece i due sono molto innamorati e che lei ha approfittato della quarantena per rivelare al mondo di aver ritrovato la stabilità sentimentale.

Ludovica, 27 anni, che insieme alla collega Irene Cioni è stata una delle veline più longeve di ‘Strisica la Notizia’, è nota al mondo della cronaca rosa per aver avuto una lunga relazione con Luca Bizzarri del duo comico ‘Luca e Paolo’. I due si sono lasciati nel 2017 ma sembra siano rimasti in buoni rapporti.

Scritto da: la Redazione il 27/3/2020.