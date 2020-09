Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, anche loro sul red carpet a Venezia: foto

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali sono protagonisti sul red carpet a Venezia 77. Tante foto per gli ‘sposini’, anche se finora i due si sono uniti in matrimonio solo con il rito masai a Zanzibar, durante una vacanza lo scorso giugno. Per le nozze ‘reali’ bisognerà ancora attendere…

“Ci siamo fatti una promessa di matrimonio per replicarla poi in Italia”, aveva detto Elena in collegamento con Barbara D’Urso a Live - Non è la D’Urso, commentando le nozze. La bionda e l’ex di Nina Moric, però, sono esplosivi e innamorati. La showgirl 30enne di Colorado il napoletano 32enne lo chiama già “mio marito”.

Favoloso e la Morali si lasciano prima immortalare dai fotografi appena sbarcati al Lido. Sorridono entusiasti, nonostante, come molti del resto, con la Mostra del Cinema non c’entrino poi moltissimo, ma i questi giorni l’importante è essere lì.

Poi in serata arriva la passerella ufficiale sul red carpet del film “Run Hide Fight”. La coppia dà vita a un vero e proprio show condito da baci, abbracci e evoluzioni hot. Elena Morali indossa un abito cortissimo, che mette in risalto il suo décolleté e il suo lato B, che rimane appena coperto.

Luigi Mario Favoloso invece opta per uno smoking eccentrico e con giacca a spolverino lungo: è un look alla David Copperfield, l’imprenditore sembra davvero un illusionista pronto a fare le sue magie…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/9/2020.