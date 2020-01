Maddalena Corvaglia compie 40 anni: festa di compleanno a sorpresa

Maddalena Corvaglia compie 40 anni. Per la bionda una bella festa di compleanno a sorpresa al ristorante organizzata a sua insaputa dal fidanzato Alessandro Viani, che fa rimanere l’ex velina bionda a bocca aperta. Tra gli ospiti tante amiche e tanti amici cari: di Elisabetta Canalis, con cui evidentemente la lite non si è ricomposta, nessuna traccia.

Maglia a collo altro bianca e shorts neri, con tanto di calze trasparenti a pois per la pugliese. Maddalena Corvaglia condivide sul suo profilo sul social alcuni scatti che la ritraggono insieme agli intimi alla sua festa di compleanno a sorpresa per i 40 anni. E’ raggiante e in splendida forma. Il party è divertente, con tanti brindisi e risate.

“Grazie a tutti voi Amici e compagni d’avventura per aver reso speciale questa serata. E grazie a te amore @aleviani per questa sorpresa meravigliosa”, scrive Maddalena Corvaglia per accompagnare le immagini condivise della festa di compleanno a sorpresa per i suoi magnifici 40 anni.

Il fidanzato ha fatto le cose in grande per la donna di cui è pazzamente innamorato. Sempre via social le scrive dolci parole appassionate per la data speciale da celebrare: “Auguri a una donna unica, madre meravigliosa e compagna della mia vita. Ti amo”.

Al party, tra gli ospiti, il giornalista Alberto Dandolo, l’ex gieffino ed ex naufrago Filippo Nardi, Samantha Crippa, Philippe Renault Jr., Barbara Petrillo e molti altri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2020.