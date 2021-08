Madonna festeggia il compleanno in Puglia con fidanzato e figli: foto

Madonna ha scelto ancora una volta di festeggiare il compleanno in Italia. La diva internazionale, di origini proprio italiane (il suo cognome è Ciccone), ha preso un volo privato per raggiungere la Puglia. Più precisamente, un noto resort di lusso nel tacco dello Stivale, dove già in passato aveva trascorso periodi di relax. Con lei diversi dei suoi cinque figli, ma soprattutto il fidanzato Ahlamalik Williams, che ha ben 36 anni meno di lei. La regina del pop ha infatti spento 63 candeline lo scorso 16 agosto, mentre la sua dolce metà ha appena 27 anni.

Durante la serata di lunedì Madonna si è scatenata nelle celebrazioni, condividendo sul social anche alcune immagini dei festeggiamenti. La si vede mangiare un gelato con avidità e camminare mano nella mano con Williams. L’abito che ha scelto per l’occasione è firmato Versace e la stessa Donatella Versace è intervenuta tra i commenti di un post di Madge, lasciandole un cuore blu.

A cantare tanti auguri alla Signora Ciccone sono arrivati molti amici italiani. La lunga tavolata appare in un video e tutti sembrano divertirsi molto.

Scritto da: la Redazione il 17/8/2021.