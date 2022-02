Mahmood e Blanco vincono Sanremo: saranno all’Eurovision per l’Italia

Sono Mahmood e Blanco i vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il 29enne (vero nome Alessandro Mahmoud) e il 18enne (vero nome Riccardo Fabbriconi) si sono aggiudicati il podio più alto della kermesse canora che si è conclusa a notte fonda tra sabato 5 febbraio e domenica 6 con 'Brividi'. Il secondo posto è andato a Elisa, il terzo invece a Gianni Morandi. Mahmood aveva già vinto Sanremo nel 2019 con la canzone ‘Soldi’. La serata finale della manifestazione canora più importante d’Italia, che ha visto accanto ad Amadeus Sabrina Ferilli, ha fatto registrare ascolti record, sfiorando il 65% di share.

Saranno così i due giovani cantanti a rappresentare l’Italia in occasione del prossimo Eurovision Song Contest, un evento seguitissimo in tutto il continente, che quest’anno si terrà per la prima volta dopo moltissimi anni proprio in Italia. La finale del programma è prevista per il 14 maggio a Torino.

Scritto da: la Redazione il 6/2/2022.